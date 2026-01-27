A 6 anni lasciata seminuda sulla porta di casa la piccola alla maestra punta il dito contro la mamma | adesso mi ammazza

Una donna di 40 anni è stata accusata di aver lasciato la propria bambina di 6 anni seminuda fuori casa, senza cibo né acqua, mentre era al bar. L’episodio ha suscitato preoccupazione e attenzione sulla tutela dei minori e sulle responsabilità genitoriali. La vicenda evidenzia l’importanza di vigilare sul benessere dei bambini e di intervenire tempestivamente in situazioni di potenziale rischio.

L'accusa, per una donna 40enne di origini sudamericane, è agghiacciante: quella di aver lasciato la figlia di appena 6 anni fuori dalla porta di casa seminuda insieme al fratellino, di un anno più giovane, senza poter né mangiare né bere mentre lei andava al bar. E' una brutta storia di maltrattamenti che arriva da Rimini.

