Olbia scuole nel mirino | furti in due istituti rubati computer dalle aule STEM e didattica a rischio

A Olbia, due scuole sono state prese di mira in appena due settimane, con furti che hanno colpito le aule STEM e i computer dedicati alla didattica. I ladri hanno attaccato di notte, portando via dispositivi fondamentali per le lezioni di scienze e tecnologia. Gli insegnanti temono che queste azioni possano compromettere il normale svolgimento delle attività scolastiche. La polizia sta indagando sulle rapine, mentre i dirigenti scolastici chiedono maggiori controlli per proteggere i locali. La sicurezza nelle scuole resta un problema aperto.

Olbia, l’Aula STEM nel Mirino: Due Furti in Quindici Giorni Scuotono le Scuole Elementari. Olbia è nel pieno di un’emergenza sicurezza scolastica. Due scuole elementari, quella di via Nanni e quella di Poltu Cuadu, sono state colpite da furti ravvicinati nel tempo, con un bottino significativo: tredici computer sottratti in totale, compromettendo l’attività didattica e l’accesso alle nuove tecnologie per gli studenti. Un’Escalation di Eventi: Il Caso della Scuola di Via Nanni. La scuola elementare di via Nanni è stata la prima a denunciare il furto, avvenuto nei giorni precedenti un secondo episodio ancora più preoccupante.🔗 Leggi su Ameve.eu

