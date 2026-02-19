Piacenza batte Jastrzebski Wegiel 3-1 | Papi celebra la vittoria Fraleone esplode di gioia

Gas Sales Bluenergy Piacenza ha vinto contro Jastrzebski Wegiel 3-1, una vittoria che conferma la buona forma della squadra. La partita si è giocata a Piacenza, davanti a un pubblico appassionato, e ha visto Papi festeggiare con entusiasmo la conquista del successo. Fraleone, invece, ha dimostrato tutta la sua energia, esplodendo di gioia dopo il match. La squadra locale ha dominato il gioco fin dall’inizio, mettendo pressione sugli avversari e conquistando un risultato importante. La sfida si è conclusa con il pubblico in festa.

In una sfida decisiva per i quarti di finale della CEV Volleyball Cup, Gas Sales Bluenergy Piacenza ha imposto il proprio ritmo dall'inizio alla fine, chiudendo l'incontro in meno di un'ora e dimostrando compattezza e precisione in fase d'attacco. L'esito ha premiato la capacità di controllo del ritmo e la buona gestione dei momenti chiave, mantenendo alta la concentrazione fino al termine della contesa. La partita si è conclusa con un punteggio complessivo di 3-1, accompagnato dai parziali 25-20, 25-18, 18-25, 25-22. Il tempo totale registrato è stato di 49 minuti. Nei primi due set Piacenza ha imposto subito il proprio ritmo, mentre nel terzo ha trovato una ripresa avversaria che ha impattato sull'equilibrio.