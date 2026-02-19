Piacenza domina Jastrzebski Wegiel e vola ai quarti di Cev Cup

Gas Sales Bluenergy Piacenza ha battuto Jastrzebski Wegiel in una partita intensa, determinando il passaggio ai quarti di finale della Cev Cup. La squadra italiana ha mostrato entusiasmo e concentrazione fin dall’inizio, con attacchi precisi e una difesa solida. Il pubblico al PalaBanca ha assistito a un match avvincente, con Piacenza che ha mantenuto il ritmo e sfruttato al massimo le occasioni. La vittoria porta i biancorossi a un passo dalle fasi decisive del torneo.

Una prestazione convincente e di alto livello ha consentito a Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza di conquistare i pass per i Quarti di Finale della Cev Volleyball Cup, superando con autorità la squadra polacca dello JSW Jastrzebski Wegiel. La partita ha mostrato un equilibrio tra momenti di pura forza offensiva e solide difese, confermando la competitività della formazione biancorossa in ambito europeo. Piacenza ha aperto il confronto con un approccio deciso, vincendo i primi due set con un ritmo che ha lasciato poco spazio alle iniziative avversarie. I primi due parziali si sono conclusi rispettivamente con punteggi di 25-20 e 25-18, grazie a un servizio efficace e a una difesa compatta.