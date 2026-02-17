Papi ha detto che per superare Jastrzebski Wegiel, la squadra deve giocare al massimo. Gas Sales Bluenergy Piacenza torna a giocare in casa al PalabancaSport dopo sette giorni, pronto a sfidare gli avversari nei playoff della CEV Volleyball Cup. La partita è decisiva per il passaggio del turno.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna a calcare il palazzetto PalabancaSport per la gara di ritorno dei playoff della cev volleyball cup, dopo una settimana di spostamenti che ha riportato la squadra a casa. L’avversaria è la formazione polacca del JSW Jastrzebski Wegiel, contro cui nell’andata in Polonia si era imposto con un 3-1. L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 febbraio alle ore 20.30, con l’obiettivo di chiudere la qualificazione avanzando al turno successivo della competizione. La partita, che si svolge al PalabancaSport e viene affidata agli arbitri darko savic e sebastien jacob, rappresenta l’opportunità di superare il turno per accedere ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Per passare il turno contro Jastrzebski Wegiel serve la nostra pallavolo migliore" - Papi

Trasferta polacca per la Gas Sales Bluenergy: avversaria lo Jastrzebski WegielQuesta sera la Gas Sales Bluenergy vola in Polonia per affrontare lo Jastrzebski Wegiel in una gara valida per la Champions League.

La trasferta polacca sorride a Gas Sales Bluenergy: battuto lo Jastrzebski WegielGas Sales Bluenergy Piacenza vince in trasferta in Polonia, battendo 3-1 lo Jastrzebski Wegiel.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.