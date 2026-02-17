Per passare il turno contro Jastrzebski Wegiel serve la nostra pallavolo migliore - Papi
Papi ha detto che per superare Jastrzebski Wegiel, la squadra deve giocare al massimo. Gas Sales Bluenergy Piacenza torna a giocare in casa al PalabancaSport dopo sette giorni, pronto a sfidare gli avversari nei playoff della CEV Volleyball Cup. La partita è decisiva per il passaggio del turno.
Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna a calcare il palazzetto PalabancaSport per la gara di ritorno dei playoff della cev volleyball cup, dopo una settimana di spostamenti che ha riportato la squadra a casa. L’avversaria è la formazione polacca del JSW Jastrzebski Wegiel, contro cui nell’andata in Polonia si era imposto con un 3-1. L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 febbraio alle ore 20.30, con l’obiettivo di chiudere la qualificazione avanzando al turno successivo della competizione. La partita, che si svolge al PalabancaSport e viene affidata agli arbitri darko savic e sebastien jacob, rappresenta l’opportunità di superare il turno per accedere ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Tutte le info per i biglietti delle gare della Gas Sales Bluenergy contro lo Jastrzebski Wegiel in Coppa Cev e Trento in Superlega facebook
ATTIVA LA VENDITA DEI BIGLIETTI PER IL MATCH DI RITORNO DEI PLAYOFF ROUND CONTRO JASTRZEBSKI WEGIEL 18/02/2026 PalabancaSport Jastrzebski Wegiel 20.30 tinyurl.com/ykbdv7p5 #CoppaCEV #PiacenzaJastrzebs x.com