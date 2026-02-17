Per passare il turno contro Jastrzebski Wegiel serve la nostra pallavolo migliore - Papi

Da mondosport24.com 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Papi ha detto che per superare Jastrzebski Wegiel, la squadra deve giocare al massimo. Gas Sales Bluenergy Piacenza torna a giocare in casa al PalabancaSport dopo sette giorni, pronto a sfidare gli avversari nei playoff della CEV Volleyball Cup. La partita è decisiva per il passaggio del turno.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna a calcare il palazzetto PalabancaSport per la gara di ritorno dei playoff della cev volleyball cup, dopo una settimana di spostamenti che ha riportato la squadra a casa. L’avversaria è la formazione polacca del JSW Jastrzebski Wegiel, contro cui nell’andata in Polonia si era imposto con un 3-1. L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 febbraio alle ore 20.30, con l’obiettivo di chiudere la qualificazione avanzando al turno successivo della competizione. La partita, che si svolge al PalabancaSport e viene affidata agli arbitri darko savic e sebastien jacob, rappresenta l’opportunità di superare il turno per accedere ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

per passare il turno contro jastrzebski wegiel serve la nostra pallavolo migliore papi
© Mondosport24.com - Per passare il turno contro Jastrzebski Wegiel serve la nostra pallavolo migliore" - Papi

Trasferta polacca per la Gas Sales Bluenergy: avversaria lo Jastrzebski WegielQuesta sera la Gas Sales Bluenergy vola in Polonia per affrontare lo Jastrzebski Wegiel in una gara valida per la Champions League.

La trasferta polacca sorride a Gas Sales Bluenergy: battuto lo Jastrzebski WegielGas Sales Bluenergy Piacenza vince in trasferta in Polonia, battendo 3-1 lo Jastrzebski Wegiel.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Per la Juventus Women scattano i playoff di Champions League, domani sera l'andata sul campo del Wolfsburg; Quattro squadre della Concacaf si qualificano alla Coppa del Mondo U-17; Jannik Sinner: Dello sci mi manca l'adrenalina, sono in contatto con Franzoni; Yilmaz: Vogliamo vincere e passare il turno. Yildiz? Non l’ho sentito.

per passare il turnoChampions, il Napoli si qualifica se: tutti gli incroci per passare il turno contro il ChelseaLa notte del giudizio. Napoli-Chelsea è la serata da sliding doors che gli azzurri di Antonio Conte si apprestano a vivere questa sera al Maradona. Dopo il pareggio di settimana ... ilmattino.it

Cagliari-Frosinone, Pisacane: «Serviva passare il turno e far trovare minutaggio a tutti, l'abbiamo fatto»Il Cagliari dà buone impressioni anche in Coppa Italia, pur dovendo aspettare solo il 67' per trovare il definitivo vantaggio contro il Frosinone. Il 4-1 dell'Unipol Domus qualifica i rossoblù agli ... unionesarda.it