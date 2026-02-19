Milano-Cortina Petrecca si dimette da direttore | svolta a Rai Sport

Paolo Petrecca ha deciso di dimettersi da direttore di Rai Sport a causa del cambio di strategia dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina. La sua scelta arriva poco dopo aver consegnato le sue dimissioni all’amministratore delegato Giampaolo Rossi. Petrecca ha spiegato che vuole dedicarsi a nuovi progetti e lasciare la guida del reparto sportivo. La decisione si concretizza subito dopo la conclusione delle Olimpiadi, che rappresentano il suo ultimo grande evento in carica. La Rai prepara ora il cambio al vertice di Rai Sport.

Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La responsabilità di Rai Sport - in via transitoria - sarà affidata a Marco Lollobrigida. Lo annuncia una nota della Rai. Il passo indietro di Petrecca - appreso da fonti Rai - è arrivato dopo che il direttore di Rai Sport è finito al centro delle polemiche per gli errori nella telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, nella quale ha deciso di cimentarsi al posto del collega Auro Bulbarelli, costretto a farsi da parte dopo aver spoilerato informazioni sulla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

