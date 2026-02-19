Petrecca si dimette da direttore di RaiSport | l’incarico ad interim a Lollobrigida

Paolo Petrecca ha deciso di dimettersi da direttore di Rai Sport, accusando la pressione crescente sulla sua posizione. La decisione arriva dopo tensioni interne e divergenze con alcuni collaboratori, che hanno portato alla sua scelta di lasciare. L’incarico ad interim sarà affidato a Lollobrigida, che prenderà il suo posto dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina. La Rai ha confermato che Petrecca si separa dall’azienda alla fine dei Giochi, lasciando aperta la questione sulla gestione futura del settore sportivo.

Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La responsabilità di Rai Sport – in via transitoria – sarà affidata a Marco Lollobrigida. Il passo indietro di Petrecca – appreso da fonti Rai – è arrivato dopo che il direttore è finito al centro delle polemiche per gli errori nella telecronaca della cerimonia di apertura dei Giochi, nella quale ha deciso di cimentarsi al posto del collega Auro Bulbarelli, costretto a farsi da parte dopo aver spoilerato informazioni sulla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Petrecca si dimette da direttore di RaiSport: l’incarico ad interim a Lollobrigida Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport: lascerà l'incarico al termine delle OlimpiadiPaolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport a causa di divergenze con l’amministratore delegato Giampaolo Rossi. PULIZIE GENERALI! RAI SPORT: PETRECCA FUORI, LOLLOBRIGIDA AD INTERIMLa Rai ha annunciato che Petrecca non continuerà a lavorare su Rai Sport a causa delle polemiche sulla telecronaca delle Olimpiadi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gaffe e spese esagerate. In Rai scatta lo sciopero anti-Petrecca; Caos RaiSport, la redazione sfida il direttore Paolo Petrecca: firme ritirate e sciopero dopo le Olimpiadi; Mercalli: Il mare si sta innalzando, in Puglia fra settant’anni entrerà nelle case, mangerà tutto; Centinaia di aerei Usa pronti a colpire. Russi e cinesi si esercitano con Teheran. Gianluigi Paragone contro Petrecca: Un direttore di Rai Sport che non conosce gli atleti, si deve dimettereIl giornalista ed ex senatore dice la sua sulla figuraccia fatta da Paolo Petrecca durante la telecronaca della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali ... tpi.it Si deve dimettere. Paragone, il duro attacco a Petrecca dopo la gaffe olimpica: parole di fuocoIl vero nodo che attraversa la Rai è indicato senza giri di parole nel duro intervento di Gianluigi Paragone, ospite del programma Omnibus su La7. Al centro ... thesocialpost.it PETRECCA NON PUO’RESTARE AL SUO POSTO:TRA QUANTO SI DIMETTEDOPO IL GUARDIAN ANCHE IL NEW YORK TIMES x.com Dopo la disastrosa telecronaca dell'inaugurazione delle Olimpiadi il direttore di Rai Sport si dimetterà La telecronaca della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali da parte della Rai è stata disastrosa. Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, melo facebook