PULIZIE GENERALI! RAI SPORT | PETRECCA FUORI LOLLOBRIGIDA AD INTERIM

La Rai ha annunciato che Petrecca non continuerà a lavorare su Rai Sport a causa delle polemiche sulla telecronaca delle Olimpiadi. Al suo posto, Lollobrigida assumerà il ruolo ad interim, in attesa di nuove decisioni. La scelta arriva dopo le critiche ricevute sui social e le proteste di alcuni spettatori. La direzione ha deciso di intervenire rapidamente per gestire la situazione e mantenere la qualità delle trasmissioni sportive. La situazione resta sotto attenzione, mentre si cercano soluzioni definitive.

Con una nota ufficiale, la Rai rende note le ultime decisioni relative a Rai Sport dopo il caso scoppiato per la telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano – Cortina. La responsabilità di Rai Sport – in via transitoria – sarà affidata a Marco Lollobrigida. Lo annuncia una nota della Rai.