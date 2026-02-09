Caso Petrecca i giornalisti contro il direttore di Rai Sport Da oggi sciopero dopo la fine delle Olimpiadi e ritiro delle firme

I giornalisti di Rai Sport hanno deciso di mettere in pausa il lavoro, protestando contro il direttore. Dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina, hanno smesso di firmare servizi e hanno avviato uno sciopero. La tensione tra i cronisti e la direzione si fa sentire forte, e ora si aspetta una risposta dalle istituzioni.

Il clima olimpico di Milano-Cortina si surriscalda, ma questa volta le scintille non arrivano dalle piste, bensì dai corridoi di Viale Mazzini. Una frattura profondissima spacca la tv di Stato proprio nel cuore dell'evento più atteso: «Da oggi alle ore 17 e fino alla fine dei Giochi ritiriamo la nostra firma da servizi, collegamenti e telecronache». Con questo annuncio perentorio, il cdr e il fiduciario di RaiSport hanno formalizzato una protesta senza precedenti, accusando il direttore Paolo Petrecca di aver recato un danno incalcolabile «ai telespettatori che pagano il canone, alla Rai come azienda e a tutta la redazione di RaiSport che sta lavorando come sempre con passione in questo grande evento».

