Caso Petrecca i giornalisti contro il direttore di Rai Sport | da oggi ritiro delle firme sciopero dopo la fine delle Olimpiadi

I giornalisti di Rai Sport annunciano che da oggi ritirano le firme e entreranno in sciopero, subito dopo la fine delle Olimpiadi. La decisione arriva dopo le sfiducie nei confronti del direttore Petrecca, che non condurrà la cerimonia di chiusura dell’evento. Domani si terrà un incontro con l’amministratore delegato Rossi, mentre i giornalisti continuano a chiedere chiarimenti e a contestare le scelte del direttore.

«Da oggi alle ore 17 e fino alla fine dei Giochi ritiriamo la nostra firma da servizi, collegamenti e telecronache in attesa che l'azienda prendafinalmente coscienza del danno che il direttore di RaiSport ha recatonell'ordine: ai telespettatori che pagano il canone, alla Rai come azienda ea tutta la redazione di RaiSport che sta lavorando come semprecon passione in questo grande evento». È ufficiale dunque. Il cdr e il fiduciario di RaiSport lo scrivono in una nota annunciando anche un pacchetto di sciopero alla fine delle Olimpiadi. La redazione di RaiSport scende in campo e duramente contro il direttore, Paolo Petrecca, che ha già sfiduciato due volte. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

I giornalisti di RaiSport hanno deciso di mettere in piazza le loro proteste contro il direttore Paolo Petrecca.

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026, il direttore di Rai Sport ha combinato una serie di errori che hanno scatenato le critiche del sindacato.

Argomenti discussi: Tutte le gaffes del direttore di RaiSport Petrecca durante la diretta della cerimonia: i giornalisti chiedono le dimissioni: Figuraccia e danni alla reputazione; Le gaffe olimpiche di Petrecca diventano un caso. Usigrai: Vertici aziendali responsabili della figuraccia; Paolo Petrecca via dalla Rai dopo la telecronaca alle Olimpiadi? Azienda riflette e spunta la nota censurata; Rai censura USIGRai: rifiutata la messa in onda del comunicato sindacale sul caso Petrecca.

