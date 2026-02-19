Paolo Petrecca lascia il ruolo di direttore di Rai Sport dopo le recenti gaffe durante la trasmissione delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La decisione arriva in seguito alle critiche sui commenti sbagliati e alle polemiche nate sui social. Petrecca ha consegnato le sue dimissioni all’amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, che ha nominato temporaneamente Marco Lollobrigida come suo successore. La scelta mira a garantire continuità alla gestione del settore sportivo della Rai, in attesa di decisioni definitive. La situazione resta sotto osservazione.

Paolo Petrecca – direttore di Rai Sport finito su tutte le cronache dopo le gaffes commesse durante il racconto della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina – ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi. Petrecca lascerà l’incarico al termine dei Giochi. La responsabilità di Rai Sport – in via transitoria – sarà affidata a Marco Lollobrigida. Lo annuncia una nota della Rai. Le polemiche scatenate dalla telecronaca della cerimonia olimpica, nella quale l’ormai ex direttore ha deciso di cimentarsi al posto del collega Auro Bulbarelli, hanno acceso il dibattito politico e sono finite anche su importanti testate internazionali. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport: al suo posto provvisoriamente Marco Lollobrigida

Paolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport, dopo le polemiche per la telecronaca dei Giochi. Al suo posto arriva LollobrigidaPaolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport dopo le polemiche sulla telecronaca dei Giochi di Milano Cortina.

Paolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport, chi prenderà il suo postoPaolo Petrecca si dimette dalla direzione di Rai Sport dopo aver guidato il settore per diversi anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.