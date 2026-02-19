Paolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport chi prenderà il suo posto

Paolo Petrecca si dimette dalla direzione di Rai Sport dopo aver guidato il settore per diversi anni. La decisione è arrivata subito dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina, che ha seguito con attenzione. La Rai ha comunicato che, fino a nuovo incarico, Marco Lollobrigida assumerà il ruolo di responsabile temporaneo. La scelta si inserisce in un momento di cambiamenti all’interno dell’emittente pubblica. La nomina di un nuovo direttore sarà annunciata nelle prossime settimane. La Rai si prepara a definire le future strategie sportive.

