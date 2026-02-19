Petrecca oggi si decide il futuro del direttore di RaiSport in una riunione del Cda
Il Cda Rai si riunisce oggi alle 10 per discutere il futuro di Petrecca, il direttore di RaiSport, coinvolto in una recente polemica. La riunione si svolge in un clima teso, con l’opposizione che intende mettere sotto pressione l’amministratore delegato Giampaolo Rossi. La questione riguarda le recenti decisioni di Petrecca sulla copertura di eventi sportivi, che hanno suscitato critiche interne e pubbliche. La discussione si concentra sulla gestione e sulla possibile sostituzione del dirigente. La decisione definitiva arriverà nel corso della riunione.
Anna Danesi contro il direttore di RaiSport Petrecca: “Alle Olimpiadi io ho portato la torcia, lui ha fatto una figuraccia” | VIDEOAnna Danesi, pallavolista e una delle tedofore durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, si scaglia contro il direttore di RaiSport Paolo Petrecca, accusandolo di aver fatto una figuraccia perché non l’ha riconosciuta mentre portava la torcia, nonostante il suo ruolo pubblico e visibile durante l’evento.
Bulbarelli punito per la gaffe su Mattarella: il direttore di RaiSport Petrecca si mette a commentare la cerimonia d’apertura delle OlimpiadiA Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi ha visto un cambio di volto in diretta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
