Anna Danesi, pallavolista e una delle tedofore durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, si scaglia contro il direttore di RaiSport Paolo Petrecca, accusandolo di aver fatto una figuraccia perché non l’ha riconosciuta mentre portava la torcia, nonostante il suo ruolo pubblico e visibile durante l’evento.

La pallavolista Anna Danesi, una delle tedofore che non è stata riconosciuta dal direttore di RaiSport Paolo Petrecca durante la cerimonia d’apertura della Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, lancia una frecciatina al giornalista. La capitana dell’Italvolley, infatti, era presente allo stadio Giuseppe Meazza di Milano insieme ai colleghi Paola Egonu, Carlotta Cambi, Simone Giannelli, Luca Porro e Simone Anzani per il passaggio della torcia olimpica. Tuttavia, Petrecca, nella sua disastrosa telecronaca, ha riconosciuto solamente Paola Egonu, non nominando gli altri cinque pallavolisti. Intervenuta nel format format @talkplayer, la pallavolista ha dichiarato in merito: “A me, sinceramente, che non mi abbia riconosciuto. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Anna Danesi contro il direttore di RaiSport Petrecca: “Alle Olimpiadi io ho portato la torcia, lui ha fatto una figuraccia” | VIDEO

Anna Danesi ha criticato duramente Petrecca, affermando che

I giornalisti di RaiSport hanno deciso di mettere in piazza le loro proteste contro il direttore Paolo Petrecca.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Anna Danesi rinnova con la Numia Vero Volley Milano fino al 2027; Volley, Anna Danesi contro il direttore di RaiSport Petrecca: A me la torcia, a lui una figuraccia; Milano Cortina 2026: Danesi e Egonu tedofore a San Siro nell’apertura delle Olimpiadi; San Siro illumina i Giochi di Milano-Cortina: Paola Egonu e Anna Danesi tedofore a Milano.

Anna Danesi commenta il caso Petrecca e dà l'unica risposta possibile: Non me ne frega niente, lui ha fatto una figuraccia e io ho portato la torcia olimpicaDopo la gaffe del direttore di Rai Sport Paolo Petrecca arriva la replica di una delle protagoniste, il capitano della Nazionale di volley Anna Danesi. Che dà l'unica risposta ... mowmag.com

Danesi severa su Petrecca: Alle Olimpiadi io ho portato la torcia, lui ha fatto una figuracciaAnna Danesi è tornata sull’episodio che ha fatto discutere durante la cerimonia inaugurale dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 e ha minimizzato ... fanpage.it

"A me sinceramente non importa nulla che il direttore di Rai Sport non mi abbia riconosciuta. Io ho portato la torcia olimpica, lui ha fatto una figuraccia a livello mondiale". Firmato Anna Danesi, capitana della nazionale di volley femminile. Campionessa olimpic - facebook.com facebook

“A me, sinceramente, che non mi abbia riconosciuto… non me ne frega niente: io ho portato la torcia olimpica, lui ha fatto una figuraccia a livello mondiale“. Anna Danesi, capitana della Nazionale femminile pallavolo. Game, set, match. #milanocortina2026 x.com