Bulbarelli punito per la gaffe su Mattarella | il direttore di RaiSport Petrecca si mette a commentare la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi

A Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi ha visto un cambio di volto in diretta. Dopo la gaffe su Mattarella, RaiSport ha scelto di sostituire Bulbarelli con il direttore Petrecca, che ora si occupa di commentare l’evento. Con lui, ci sono anche Fabio Genovesi e Stefania Belmondo.

Non più Auro Bulbarelli dopo la " gaffe Mattarella ": il telecronista della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026 sarà il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, affiancato dallo scrittore Fabio Genovesi (confermato) e dalla campionessa olimpica Stefania Belmondo. L'evento – in diretta su Rai 1 a partire dalle 19:50 del 6 febbraio – è tra i più attesi dei Giochi e ha già fatto parlare tantissimo di sé, visto il caos che ha coinvolto la redazione già nelle scorse settimane. Tutto è nato quando il vicedirettore delegato di Rai Sport Auro Bulbarelli ha erroneamente rivelato una " sorpresa clamorosa " riguardo la cerimonia d'apertura.

