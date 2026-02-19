Paolo Petrecca lascia Rai Sport dopo i Giochi di Tokyo, a causa delle critiche sulla sua telecronaca della cerimonia inaugurale. Le polemiche si sono intensificate, attirando l'attenzione internazionale, anche sul New York Times. Petrecca, noto per la sua esperienza nel settore, ha deciso di dimettersi, citando riferimenti biblici e il tradimento di Giuda come metafore del suo fallimento. La sua decisione segna un cambio importante per il team di Rai Sport, che ora cerca di riprendersi da questa battuta d’arresto.

Alla fine – ma proprio alla fine, anche delle Olimpiadi – Paolo Petrecca va via da Rai Sport. Lascia l’incarico dopo la figuraccia per la telecronaca della cerimonia d’apertura e le successive polemiche, finite persino sul New York Times. Al suo posto arriva provvisoriamente il vice direttore Marco Lollobrigida, scrive il Corriere della Sera. “L’annuncio laconico della Rai preserva l’incarico fino alla fine dei Giochi, come previsto, ma non indica la destinazione di Petrecca. Intanto la redazione può ritirare lo sciopero di tre giorni che aveva programmato alla fine delle competizioni olimpiche e per indire il quale ieri aveva intrapreso le procedure di raffreddamento”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Petrecca fuori da RaiSport dopo i Giochi, lui cita il vangelo e il tradimento di Giuda

Petrecca si paragona a Gesù e va a caccia di “Giuda” dopo le dimissioni da RaiSport: “Uno di voi mi tradirà”Paolo Petrecca ha affermato di sentirsi come Gesù, accusando alcuni collaboratori di tradimento dopo aver lasciato RaiSport.

Paolo Petrecca dopo le dimissioni, che saranno effettive dopo le Olimpiadi 2026, cita il Vangelo: “Uno di voi mi tradirà”Paolo Petrecca ha annunciato le sue dimissioni da direttore di RaiSport, che diventeranno operative dopo le Olimpiadi del 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.