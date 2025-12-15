John Elkann va a processo il giudice ordina l’imputazione coatta per l’eredità Agnelli Rinviata la decisione sulla messa alla prova

John Elkann si trova coinvolto in un procedimento giudiziario, con il giudice che ha disposto l’«imputazione coatta» nell’ambito dell’indagine sull’eredità Agnelli. La decisione sulla richiesta di messa alla prova è stata rinviata. Il gip di Torino ha incaricato la procura di formulare le imputazioni per Elkann in relazione alla residenza in Italia di Marella Caracciolo.

Il gip del tribunale di Torino ha ordinato alla procura di formulare la cosiddetta «imputazione coatta» per John Elkann per due capi d’accusa nel procedimento legato alla residenza in Italia della nonna, Marella Caracciolo. I pubblici ministeri, per questo risvolto della vicenda, avevano chiesto l’archiviazione, che non è stata accolta dal gip. L’imputazione coatta è stata ordinata anche per il commercialista Gian Luca Ferrero. «Pur esprimendo la nostra soddisfazione per le archiviazioni disposte dal gip, la sua decisione di imporre al pm di formulare l’imputazione per John Elkann (e per il commercialista Gian Luca Ferrero – ndr) è difficile da comprendere, perché in contrasto con le richieste dei Pubblici Ministeri, che erano solide e ben argomentate per tutti i nostri assistiti». Open.online

Eredità Agnelli, slitta la messa in prova per John Elkann - 1mattina News 28/10/2025

Imputazione coatta per John Elkann, il Gup deciderà a febbraio - Il Gip: no a richiesta archiviazione della Procura di Torino per dichiarazioni fiscali infedeli. rainews.it