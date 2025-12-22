anghiari nuovo scuolabus inclusivo ed ecologico

Arezzo, 22 dicembre 2025 – Anghiari, nuovo scuolabus i nclusivo ed ecologico. Un mezzo a metano attrezzato per la disabilità per garantire il diritto allo studio, la sostenibilità ambientale e il presidio delle frazioni più remote. Prende il via il potenziamento del parco mezzi dedicato al trasporto scolastico nel territorio di Anghiari. Grazie all’importante investimento finanziato interamente dalla Regione Toscana tramite un bando gestito dalla Provincia di Arezzo, entra ufficialmente in funzione un nuovo scuolabus all'avanguardia che coniuga sostenibilità ambientale e massima inclusività. Il nuovo mezzo è stato progettato per abbattere ogni barriera architettonica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

