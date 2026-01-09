InsideOsint – Con raid su industrie attività e botteghe Israele sta inducendo un collasso economico in Cisgiordania

Il 7 gennaio 2026, all’alba, le forze israeliane sono entrate nella cittadina di Anata, nella Cisgiordania, con operazioni che hanno coinvolto raid su industrie, attività e botteghe locali. Questa escalation si inserisce in un contesto di tensioni crescenti, con l’obiettivo di influenzare l’economia della regione. Analizzare questi eventi è fondamentale per comprendere le dinamiche in atto e le possibili conseguenze sulla stabilità locale.

All'alba del 7 gennaio 2026, i bulldozer israeliani entrano nella cittadina di Anata, a est di Gerusalemme. Nel quartiere di Wadi al-Beik viene demolita una fattoria gestita da contadini palestines i. Il motivo ufficiale è quello che accompagna la maggior parte delle demolizioni in Cisgiordania: costruzione senza permesso israeliano. Nello stesso giorno, le stesse ruspe avevano distrutto una fabbrica di ferro, descritta dalle autorità locali come fonte di sostentamento per decine di famiglie.

