Il Perù nomina a sorpresa José Maria Balcazar come nuovo presidente

Il Congresso peruviano ha deciso di nominare improvvisamente José Maria Balcazar come nuovo presidente ad interim, dopo aver rimosso il precedente leader di destra José Jeri. La scelta arriva in un momento di incertezza politica, poche ore dopo l’uscita di scena di Jeri, sospettato di aver manipolato il sistema giudiziario. Balcazar, ex giudice e parlamentare di sinistra, ha già assunto ufficialmente il ruolo, mentre la popolazione si chiede quali siano le sue prime mosse. La nomina ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e politici.

Il Congresso peruviano ha votato per nominare l’ex giudice e parlamentare di sinistra José Maria Balcazar come presidente ad interim, in sostituzione del leader di destra José Jeri, un giorno dopo la sua rimozione. Tra 53 giorni, il 12 aprile, il Paese si recherà alle urne per eleggere un nuovo presidente. Se nessun candidato otterrà più del 50% dei voti, si terrà un ballottaggio a giugno. Sarà l’ottavo presidente del Perù negli ultimi dieci anni, il che dà un’idea dell’instabilità che affligge la politica peruviana da anni. Tradizionalmente, il presidente eletto del Perù viene insediato il giorno dell’Indipendenza del Paese, a fine luglio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il Perù nomina a sorpresa José Maria Balcazar come nuovo presidente Perù, destituito il presidente ad interim José Jerí: Parlamento approva impeachmentIl Parlamento peruviano ha rimosso il presidente ad interim José Jerí dopo aver approvato l’impeachment, accusandolo di aver favorito assunzioni irregolari e traffico di influenze. Scandalo in Perù, il Parlamento destituisce il presidente ad interim José Jerì a soli quattro mesi dal suo insediamentoIl Parlamento peruviano ha rimosso José Jerí, presidente ad interim, dopo soli quattro mesi in carica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Perù nomina Jose Balcazar presidente ad interim dopo la destituzione di Jeri in un contesto di sconvolgimenti politici; Perù: Balcázar a sorpresa nuovo presidente ad interim; Perù, svolta a sorpresa: Balcázar nuovo presidente ad interim; Perù, svolta a sorpresa: Balcázar nuovo presidente ad interim. Perù, svolta a sorpresa: Balcázar nuovo presidente ad interim(ANSA) - LIMA, 18 FEB - Il Perù ha un nuovo capo di Stato provvisorio. In un contesto di forte instabilità politica, il Parlamento di Lima ha eletto José María Balcázar, che guiderà la nazione dopo la ... msn.com Il Perù e l’ennesimo presidente. Cronaca di una crisi politica annunciataAncora una volta, il Perù è sprofondato in una grave crisi di instabilità politica. Il presidente José Jerí è stato destituito dal Congresso peruviano ed è il sesto presidente che negli ultimi 10 anni ... formiche.net Happy birthday José maria Bakero (+63) formidabile centrocampista spagnolo anni 80/90 Leggenda di Real Sociedad (1980/88 288 partite e ben 90 gol) e Barcelona (1988/97 347 partite e ben 94 gol). Con la Real Sociedad vinse Due Campionat facebook Libri: Monsignor Mariano Fazio racconta Josè Maria Escrivà. #16febbraio x.com