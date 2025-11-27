La sinistra fa muro sulla legge elettorale
Fratelli d’Italia spinge per il proporzionale puro con premio di coalizione, ma il Pd grida al magheggio: «Hanno paura di perdere». Esaltati dalle ultime elezioni, credono che con le attuali regole vincerebbero le politiche. Lo scenario più probabile, però, è lo stallo. I risultati delle regionali di Campania, Puglia e Veneto hanno fatto ringalluzzire la sinistra, sicura adesso di avere un’alternativa a Giorgia Meloni, e contestualmente rintuzzato il dibattito sulla legge elettorale e sul premierato. Ad accendere la miccia il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli: «Va fatta una riflessione sulla legge elettorale», perché, «con il campo largo unito, a differenza delle politiche 2022, se si dovesse votare oggi non ci sarebbe la stessa stabilità politica né in caso di vittoria del centrodestra né in caso di vittoria del centrosinistra». 🔗 Leggi su Laverita.info
News recenti che potrebbero piacerti
? Una fotografia risalente a oltre un secolo fa che ben dimostra la vocazione di Merano a città di cura. Certamente era necessario offrire agli ospiti anche svaghi e intrattenimento culturale: sul muro a sinistra è evidente la pubblicità di una mostra d’arte e ar - facebook.com Vai su Facebook
«Legge elettorale da rifare». La destra spinge: «Serve governabilità». No da sinistra: «Avete paura di perdere» - Dopo il voto di Campania, Puglia e Veneto, FdI rilancia l'ipotesi di una riforma in senso proporzionale. Segnala msn.com
Lombardia, il centrodestra fa muro contro la legge di riforma della sanità del Pd: «Proposta fuffa». I dem: battaglia in Aula - Il centrodestra al Pirellone fa muro contro la legge di iniziativa popolare sostenuta dal Pd per ... milano.corriere.it scrive
Tajani e Salvini accusano Landini. La sinistra fa muro: sciopero giusto - Il sabato è la giornata delle invettive nei confronti di Maurizio Landini, accusato anche di «avere mire politiche», come sostiene il ... Lo riporta repubblica.it