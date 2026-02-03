Pini di Fori Imperiali in pericolo | danni alla radice e piogge accentuano debolezza degli alberi antichi

I pini dei Fori Imperiali a Roma rischiano di cadere. Le radici sono danneggiate e le piogge intense degli ultimi mesi hanno aggravato la loro situazione. Gli alberi, piantati nel 1931, sono ormai molto vecchi e deboli. Alcuni di loro si inclinano o sono già caduti, e le autorità stanno cercando soluzioni per evitare che la situazione peggiori ulteriormente.

I pini dei Fori Imperiali a Roma, antiche strutture arboree piantate nel 1931, sono caduti a causa di un misto di fattori: l'età avanzata, l'umidità eccessiva delle ultime piogge, oltre a danni alle radici. Due alberi si sono rovesciati lungo via dei Fori Imperiali, in un quartiere storico della capitale. Il fenomeno è stato osservato da Angelico Bonuccelli, agronomo e ex direttore del Servizio Giardini di Roma Capitale, che ha sottolineato il debole stato di salute delle piante, ormai in fase tardiva di vita. Secondo Bonuccelli, il pino domestico ha una durata media tra i 80 e i 150 anni, e "la pianta anziana è più bella, però è anche più pericolosa".

