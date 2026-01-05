Seminterrato allagato a Roma | due giovani salvate dai Vigili del Fuoco

Nella notte tra Trigoria e Castel di Decima a Roma, due giovani di 21 e 24 anni sono state salvate dai Vigili del Fuoco dopo essere rimaste intrappolate in un seminterrato allagato. L’intervento delle forze di soccorso ha evitato conseguenze più gravi, evidenziando l’importanza della prontezza in situazioni di emergenza.

Paura nella notte tra Trigoria e Castel di Decima. Momenti di forte tensione a Roma, dove due ragazze di 21 e 24 anni hanno rischiato la vita rimanendo intrappolate in un seminterrato completamente allagato. L'episodio si è verificato nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio, a causa del maltempo e delle intense precipitazioni che hanno colpito la Capitale, provocando allagamenti e numerosi disagi in diversi quartieri. L'acqua sale improvvisamente mentre dormono. Erano circa le 2.40 quando le due giovani, che stavano dormendo in un'abitazione situata in via di Trigoria, sono state svegliate dal rumore della pioggia battente.

