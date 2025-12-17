Perde il controllo dell' auto e si cappotta nel fosso | uomo estratto dalle lamiere e portato in ospedale
Un grave incidente si è verificato mercoledì pomeriggio in via Sarna, tra Faenza e Sarna, coinvolgendo un'auto che ha perso il controllo e si è cappottata nel fosso. L'anziano conducente è stato estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento, ma il sinistro ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti.
Un grave incidente si conclude con un'auto ribaltata e un anziano conducente portato in ospedale. E' successo mercoledì pomeriggio, verso le 16, in via Sarna, strada che congiunge Faenza e Sarna. Qui procedeva una Peugeot 107 condotta da un uomo di 87 anni in direzione Sarna. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
