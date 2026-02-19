Perché rischiamo di essere sommersi dai vestiti usati
Il motivo per cui rischiamo di essere sommersi dai vestiti usati è che spesso conserviamo capi ancora in buone condizioni, come scarpe poco usate o pantaloni troppo stretti, senza sapere dove smaltirli. Molti evitano di gettarli via, sperando che possano tornare utili. Questa abitudine porta a un accumulo di vestiti che occupano spazio e difficoltà nello smaltimento. Alla fine, si accumulano vestiti che potrebbero essere donati o riciclati, ma rimangono nel guardaroba. La domanda è: come possiamo gestire meglio questa situazione?
Scarpe indossate poche volte, pantaloni ormai troppo stretti, maglioni vecchi ma ancora “buoni”. Quante volte vi sarà capitato di prendere in mano qualcosa dal vostro armadio e pensare: “Questo non lo butto, può ancora servire a qualcuno”. A Bologna ormai è un’abitudine consolidata quella di portare i vestiti usati alle associazioni del territorio, sperando così di poter aiutare le persone in difficoltà. Il problema è che oggi nei magazzini delle realtà che si occupano di riuso ci sono quintali di vestiti inutilizzabili, e non si sa più dove metterli. Ho messo un gps nella mia vecchia felpa. Ecco dove finiscono gli abiti che buttiamo ogni anno🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Addio a ‘La Leonarda’. Capitale dei vestiti usati e presidio in San Vitale: "Schiacciati dai cantieri"Il negozio di vestiti usati ‘La Leonarda’ chiude i battenti il 28 febbraio.
Ha puntato sul riciclo prima che diventasse una moda, ma da lui i vestiti usati erano freschi di bucato. Ne ha in archivio 150mila, dai jeans anni Venti al pezzo unico Chanel. E ora la sua storia diventa un filmAngelo Caroli, pioniere del riciclo di abbigliamento, ha raccolto e conservato oltre 150.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
