Addio a ‘La Leonarda’ Capitale dei vestiti usati e presidio in San Vitale | Schiacciati dai cantieri

Il negozio di vestiti usati ‘La Leonarda’ chiude i battenti il 28 febbraio. La decisione arriva dopo aver valutato attentamente la situazione, tra cantieri che hanno preso il sopravvento e un mercato sempre più difficile. I clienti e i residenti della zona si preparano a salutare un punto di riferimento per gli appassionati di vintage in via San Vitale, che con il tempo ha resistito, ma ora si trova costretto a chiudere.

