Addio a ‘La Leonarda’ Capitale dei vestiti usati e presidio in San Vitale | Schiacciati dai cantieri
Il negozio di vestiti usati ‘La Leonarda’ chiude i battenti il 28 febbraio. La decisione arriva dopo aver valutato attentamente la situazione, tra cantieri che hanno preso il sopravvento e un mercato sempre più difficile. I clienti e i residenti della zona si preparano a salutare un punto di riferimento per gli appassionati di vintage in via San Vitale, che con il tempo ha resistito, ma ora si trova costretto a chiudere.
Una decisione presa "con lucidità" e "non con leggerezza". Sicuramente ponderata, e sofferta. ‘La Leonarda’, storico negozio dell’usato e punto di riferimento per gli amanti del vintage in via San Vitale, abbasserà definitivamente la saracinesca il 28 febbraio. Un’altra vittima illustre – l’attività era aperta ormai da 11 anni – della chiusura che ha coinvolto la parte ‘alta’ di una delle arterie principali di accesso al centro: una volta snodo di passaggio, traffico, commercio, vivacità; oggi zona all’ombra del cantiere della Torre Garisenda, che ha creato una sorta di ‘spaccatura’ all’altezza del Torresotto di San Vitale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
