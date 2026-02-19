Perché l' unica nostalgia scusabile è quella per Giulio Cesare

Giulio Cesare suscita nostalgia perché rappresenta un’epoca di grandi conquiste e di innovazione militare. Leggendo il “De bello Gallico”, noto il suo stile diretto e la capacità di raccontare le battaglie con dettagli vividi, grazie alla traduzione di Sossio Giametta. Cesare, uomo di potere e stratega, ha lasciato un segno indelebile nella storia romana. La sua figura continua a catturare l’interesse di chi si immerge nelle sue imprese. La sua eredità si percepisce ancora oggi nelle pagine dei libri.

Che cos’erano i Romani, che cos’era Cesare. Leggo il “De bello Gallico”, in una nuova edizione (“Commentari di Cesare sulla guerra gallica”, La scuola di Pitagora editrice) che punta molto sulla traduzione del filosofo Sossio Giametta, e ne resto ammiratissimo. I Romani in Gallia erano inferiori numericamente e fisicamente: “Per tutti i Galli, dotati come sono di grande corporatura, la piccolezza della nostra statura suole essere motivo di disprezzo”. Tecnologicamente erano superiori solo negli assedi mentre nelle battaglie campali si battevano all’incirca ad armi pari. E dunque furono l’onore e il valore a vincere quei barbari. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

