La lista del liceo Giulio Cesare di Roma | Tra quei nomi c’è il mio perché lotto contro la violenza

Giulia Cambareri, una delle ragazze "da stuprare": "L'ideatore va denunciato ed espulso. C'è molto da fare a scuola contro questa cultura maschilista. Non sono io a dovermi vergognare".

