La lista del liceo Giulio Cesare di Roma | Tra quei nomi c’è il mio perché lotto contro la violenza

Repubblica.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia Cambareri, una delle ragazze “da stuprare”: “L’ideatore va denunciato ed espulso. C’è molto da fare a scuola contro questa cultura maschilista. N on sono io a dovermi vergognare”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

la lista del liceo giulio cesare di roma tra quei nomi c8217232 il mio perch233 lotto contro la violenza

© Repubblica.it - La lista del liceo Giulio Cesare di Roma: “Tra quei nomi c’è il mio perché lotto contro la violenza”

Argomenti simili trattati di recente

lista liceo giulio cesareLista stupri al Giulio Cesare, una delle studentesse: «Provo rabbia, ci hanno umiliate. I responsabili devono pagare» - ha 18 anni, fa parte del collettivo del liceo classico Giulio Cesare e lo scorso giovedì ha visto il suo nome scritto sul ... Scrive ilmessaggero.it

lista liceo giulio cesare“Lista degli stupri” al liceo, a Roma in un bagno dei maschi. L’ira di Valditara: “Indagheremo” -  Il collettivo Zero Alibi: “Va combattuta la cultura alla base del messaggio” ... Come scrive quotidiano.net

lista liceo giulio cesareRoma, "lista stupri" sul muro del liceo Giulio Cesare. Valditara: "Fatto grave" - Un episodio che, denunciato dal collettivo Zero Alibi, è stato condannato anche dal ministro dell'Istruzi ... Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Lista Liceo Giulio Cesare