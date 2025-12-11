Giulio Cesare e gli altri Tra etica e politica

L'articolo esplora le complesse dinamiche tra Giulio Cesare e i suoi alleati e nemici, analizzando le tensioni etiche e politiche che caratterizzano le loro relazioni. Attraverso le parole di un epigramma, vengono evidenziati i pericoli e le insidie di un'epoca di tradimenti e alleanze mutevoli, offrendo uno sguardo approfondito sui conflitti interni dell'antica Roma.

Cesare, guardati da Bruto; sta' attento a Cassio; non avvicinarti a Casca; tieni d'occhio Cinna; non fidarti di Trebonio; fa' attenzione a Metello Cimbro; Decio Bruto non ti ama e hai fatto torto a Caio Ligario.". Così Artemidoro di Cnido. Che in qualche modo cercò davvero di avvisare dell'imminente congiura. Ma pare che le sue parole arrivarono troppo tardi. Le idi di marzo portarono quindi al regicidio e alla guerra civile, conclusasi con la vittoria di Augusto e la fondazione dell'Impero. Questo in estrema sintesi. Non sarebbe sufficiente per un esame di storia. Mentre riguardo all'uomo e alle sue solitudini, all'uomo in relazione al Potere, meglio affidarsi a " Giulio Cesare – La notte della Repubblica ", ovvero la tragedia shakesperiana ripensata da Il Mulino di Amleto di Marco Lorenzi, da stasera al Fontana.

