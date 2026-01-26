Calcio Gabriele Gravina | Il mancato stage non è un alibi per la Nazionale

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato all'ANSA il percorso della Nazionale di calcio verso i play-off mondiali. In merito al mancato stage pre-gara, Gravina ha sottolineato che questa assenza non rappresenta un alibi, evidenziando l'importanza di concentrare l'attenzione sulle prestazioni della squadra. La sua dichiarazione mira a chiarire la posizione della federazione in un momento cruciale per la qualificazione italiana.

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato all’ ANSA dell’avvicinamento della Nazionale di calcio ai play-off per la qualificazione ai Mondiali, provando a placare le polemiche inerenti il mancato svolgimento di uno stage prima dei due match decisivi per le sorti dell’Italia. Il numero 1 del calcio italiano è chiaro sul mancato stage per la Nazionale: “ Forse qualcosa in più si poteva fare a giugno, in fase di compilazione del calendario, ma il fatto che non ci sarà non dà alibi a nessuno, tantomeno al nostro mister “. I rapporti con il commissario tecnico: “ Con Gattuso parlo sempre, l’ultima volta ieri sera. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il presidente federale Gravina ha commentato le recenti tensioni tra tifosi, sottolineando l'importanza di individuare le responsabilità senza penalizzare le comunità di supporter corrette.

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha dichiarato che si sta lavorando per evitare che gli spareggi per la qualificazione diventino un'ossessione.

