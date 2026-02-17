LIVE Pattinaggio artistico Corto femminile Olimpiadi in DIRETTA | Lara Naki Gutmann per stupire
Lara Naki Gutmann sale sul ghiaccio per il corto femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, spinta dalla voglia di migliorare il suo punteggio e farsi notare a livello internazionale. La giovane atleta italiana affronta la gara con determinazione, consapevole che ogni mossa può fare la differenza tra una buona performance e un risultato sorprendente. Intanto, gli appassionati seguono in diretta ogni suo passo, sperando in un risultato che possa lanciare la sua carriera.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto femminile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Scatta uno degli appuntamenti più attesi dell’intero programma: lo short program femminile che chiude il programma del pattinaggio artistico ai Giochi di Milano-Cortina. A partire dalle 18.45, l’arena si accenderà per il primo segmento di una gara che promette altissimo tasso tecnico, emozioni e punteggi di livello assoluto. C’è chi sogna di completare un percorso già leggendario, chi vuole ribadire la propria supremazia, chi punta a sorprendere e chi, semplicemente, desidera pattinare per sé stessa nel momento più importante. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann può stupire
Segui in tempo reale i Campionati Europei di Pattinaggio Artistico 2026.
LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Lara Naki Gutmann può sorprendere
Benvenuti alla diretta dei Campionati Europei di pattinaggio artistico 2024, in programma a Sheffield, Regno Unito.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LIVE Pattinaggio artistico, Corto coppie d’artistico Olimpiadi in DIRETTA: Conti/Macii sbagliano ma il podio non è lontano; Rivivi il LIVE-Blog Singolo maschile: Grassl 4°, Malinin incanta! Rizzo a metà classifica; LIVE Pattinaggio artistico, Corto maschile Olimpiadi in DIRETTA: Grassl incanta! Rizzo si inceppa. Comanda Malinin; Rivivi il LIVE-Blog Coppie d'artistico: Miura/Kihara stellari! Conti/Macii solo sesti.
LIVE Pattinaggio artistico, Corto femminile Olimpiadi in DIRETTA: Lara Naki Gutmann per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto femminile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina ... oasport.it
LIVE Pattinaggio artistico, Corto coppie d’artistico Olimpiadi in DIRETTA: Conti/Macii sbagliano ma il podio non è lontanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.03: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte, appuntamento a domani sera per il ... oasport.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026, pattinaggio artistico: a che ora e dove vedere in tv Lara Naki Gutmann - facebook.com facebook
È ARRIVATAAAAAAAAAAAAA La prima medaglia olimpica italiana nella gara a squadre di pattinaggio di figuraaaaaa! Sara Conti Niccolò Macii Charlène Guignard Marco Fabbri Lara Naki Gutmann Daniel Grassl Matteo Rizzo TUTTO MERIT x.com