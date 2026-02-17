Lara Naki Gutmann sale sul ghiaccio per il corto femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, spinta dalla voglia di migliorare il suo punteggio e farsi notare a livello internazionale. La giovane atleta italiana affronta la gara con determinazione, consapevole che ogni mossa può fare la differenza tra una buona performance e un risultato sorprendente. Intanto, gli appassionati seguono in diretta ogni suo passo, sperando in un risultato che possa lanciare la sua carriera.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto femminile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Scatta uno degli appuntamenti più attesi dell’intero programma: lo short program femminile che chiude il programma del pattinaggio artistico ai Giochi di Milano-Cortina. A partire dalle 18.45, l’arena si accenderà per il primo segmento di una gara che promette altissimo tasso tecnico, emozioni e punteggi di livello assoluto. C’è chi sogna di completare un percorso già leggendario, chi vuole ribadire la propria supremazia, chi punta a sorprendere e chi, semplicemente, desidera pattinare per sé stessa nel momento più importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Corto femminile Olimpiadi in DIRETTA: Lara Naki Gutmann per stupire

