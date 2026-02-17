Lara Naki Gutmann gareggia oggi nel corto femminile di pattinaggio artistico ai Giochi di Milano Cortina 2026, motivata dalla voglia di migliorare il suo punteggio e lasciare il segno. La giovane atleta italiana affronta la sua esibizione con determinazione, consapevole che ogni passo potrebbe fare la differenza per la sua carriera. La sua performance si svolge sotto gli occhi attenti di migliaia di spettatori, mentre il pubblico segue con emozione ogni mossa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto femminile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Scatta uno degli appuntamenti più attesi dell’intero programma: lo short program femminile che chiude il programma del pattinaggio artistico ai Giochi di Milano-Cortina. A partire dalle 18.45, l’arena si accenderà per il primo segmento di una gara che promette altissimo tasso tecnico, emozioni e punteggi di livello assoluto. C’è chi sogna di completare un percorso già leggendario, chi vuole ribadire la propria supremazia, chi punta a sorprendere e chi, semplicemente, desidera pattinare per sé stessa nel momento più importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Corto femminile Olimpiadi in DIRETTA: Lara Naki Gutmann per continuare a stupire

Lara Naki Gutmann sale sul ghiaccio per il corto femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, spinta dalla voglia di migliorare il suo punteggio e farsi notare a livello internazionale.

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Pattinaggio Artistico 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.