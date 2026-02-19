Perché è colpa di Meloni e Salvini se abbiamo dovuto risarcire Carola Rackete e il migrante algerino

19 feb 2026

Il risarcimento di 76mila euro alla Ong Sea Watch e i 700 euro pagati a un migrante algerino sono stati causati dalle decisioni di Meloni e Salvini. Entrambi i leader avevano promosso politiche dure contro le ONG e i rimpatri forzati, che hanno portato a procedimenti giudiziari. La Ong Sea Watch ha subito un sequestro considerato illegittimo, mentre il migrante algerino è stato trasferito ingiustamente in un centro di detenzione in Albania. Questi episodi dimostrano le conseguenze di certe scelte politiche sulla giustizia.

Due casi giudiziari hanno scatenato l'ira di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, in piena campagna per il referendum sulla giustizia: il risarcimento da 76mila euro alla Ong Sea Watch per un sequestro irregolare, e quello da 700 euro a un uomo algerino trasferito ingiustamente in un Cpr in Albania. Il problema è che, in entrambi i casi, le condanne sono arrivate per decisioni sbagliate prese dal governo o da suoi organi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Tribunale di Palermo condanna l’Italia a risarcire la nave di Carola Rackete. Giorgia Meloni: “I giudici lasciano senza parole”Il tribunale di Palermo ha deciso di condannare l’Italia a pagare oltre 76 mila euro alla nave Sea Watch 3, gestita da Carola Rackete, per i danni causati dal fermo amministrativo tra luglio e dicembre 2019 a Lampedusa.

Sea Watch, magistrati a senso unico: "Risarcire 76mila € alla Ong di Carola Rackete"Il tribunale di Palermo ha deciso che lo Stato deve pagare oltre 76mila euro alla Ong Sea Watch.

