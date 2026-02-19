Perché è colpa di Meloni e Salvini se abbiamo dovuto risarcire Carola Rackete e il migrante algerino

Due casi giudiziari hanno scatenato l'ira di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, in piena campagna per il referendum sulla giustizia: il risarcimento da 76mila euro alla Ong Sea Watch per un sequestro irregolare, e quello da 700 euro a un uomo algerino trasferito ingiustamente in un Cpr in Albania. Il problema è che, in entrambi i casi, le condanne sono arrivate per decisioni sbagliate prese dal governo o da suoi organi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Tribunale di Palermo condanna l’Italia a risarcire la nave di Carola Rackete. Giorgia Meloni: “I giudici lasciano senza parole”Il tribunale di Palermo ha deciso di condannare l’Italia a pagare oltre 76 mila euro alla nave Sea Watch 3, gestita da Carola Rackete, per i danni causati dal fermo amministrativo tra luglio e dicembre 2019 a Lampedusa.

Sea Watch, magistrati a senso unico: "Risarcire 76mila € alla Ong di Carola Rackete"Il tribunale di Palermo ha deciso che lo Stato deve pagare oltre 76mila euro alla Ong Sea Watch.

Nel giugno 2019, Carola Rackete forzò il blocco navale imposto dal governo italiano per far sbarcare 42 migranti a Lampedusa: ecco la cifra con cui l'Italia dovrà risarcire la ong tedesca Sea Watch facebook

Il governo dovrà risarcire con 76mila euro la ong Sea Watch per il caso in cui fu coinvolta l’ex comandante Carola Rackete x.com