Sea Watch magistrati a senso unico | Risarcire 76mila € alla Ong di Carola Rackete

Il tribunale di Palermo ha deciso che lo Stato deve pagare oltre 76mila euro alla Ong Sea Watch. La causa nasce dal fermo della nave Sea Watch 3, risalente a giugno 2019, durante il primo governo Conte. La decisione si basa sulla presunta ingiustizia del blocco, che ha impedito alla nave di operare in mare aperto per settimane. La sentenza si inserisce in un quadro di controversie legali tra istituzioni e organizzazioni umanitarie. La vicenda si conclude con questa richiesta di risarcimento, lasciando aperti nuovi interrogativi.

La magistratura italiana a senso unico: l'ennesima conferma. Il tribunale di Palermo ha stabilito che la ong Sea Watch dovrà essere risarcita dallo Stato per oltre 76mila euro per il fermo subito dalla nave Sea Watch 3, nel giugno del 2019 in pieno governo Conte 1. L'episodio fa riferimento al caso legato all'allora comandante della nave Carola Rackete, che il 29 giugno di quell'anno forzò il blocco navale di Lampedusa per far sbarcare 42 migranti nell'isola. Adesso lo Stato dovrà risarcire le spese patrimoniali documentate, sostenute tra ottobre e dicembre del 2019, quindi spese portuali e di agenzia, carburante per mantenere la nave attiva, e spese legali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sea Watch, magistrati a senso unico: "Risarcire 76mila € alla Ong di Carola Rackete" Sea Watch, fermo "illegale" dell'Italia: dovrà risarcire l'ong per 76mila euroNel giugno 2019, la comandante di Sea Watch, Carola Rackete, ha deciso di forzare il blocco navale imposto dall’Italia per far sbarcare 42 migranti a Lampedusa. Sea Watch, fermo "illegale": l'Italia dovrà risarcire l'ong con 76mila euroNel giugno 2019, Carola Rackete ha forzato il blocco navale italiano per far sbarcare 42 migranti a Lampedusa, causando un intenso dibattito legale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il giallo di Ranucci in Procura a Milano. Interrogato? No... "Fermo illegittimo, Italia risarcisca 76mila euro a Sea Watch". Così il Tribunale di Palermo. Il caso del giugno 2019, la nave guidata da Carola Rackete #ANSA x.com Fermo illegittimo, lo Stato italiano risarcirà la Sea Watch Così il tribunale di Palermo sul caso... LEGGI L'ARTICOLO facebook