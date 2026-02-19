Per PortoVecchio ora serve un progetto concreto

A PortoVecchio, il rischio di un'invasione di pannelli fotovoltaici ha portato a un ripensamento sul futuro del sito militare di San Martino Spino. La presenza di migliaia di pannelli ha allarmato residenti e autorità, spingendo a cercare soluzioni concrete. Ora, le istituzioni chiedono un progetto chiaro e definito che valorizzi l’area senza comprometterne il paesaggio. La questione rimane aperta, mentre si cercano idee per riqualificare questa zona strategica senza perdere il suo carattere. La discussione continua tra le parti coinvolte.

Per il sito militare di PortoVecchio, dopo lo scampato pericolo di essere invaso da migliaia di pannelli fotovoltaici, si apre il ripensamento sul futuro di questa porzione di valli mirandolesi in località San Martino Spino. A sollecitare la sua riqualificazione per strapparlo alle mire di privati che ne potrebbero compromettere il valore storico-architettonico-ambientale è il parlamentare modenese Pd Stefano Vaccari. "Dopo che il bando per il fotovoltaico è andato deserto, - afferma - si apre una possibilità concreta per far sì che quell'area venga preservata e utilizzata per scopi scelti sul territorio".