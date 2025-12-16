Insigne aspetta la Serie A | Mi sento pronto ora serve il progetto giusto

Lorenzo Insigne, dopo l’esperienza con il Toronto, è attualmente svincolato e in attesa di una nuova opportunità in Italia. Pronto a riprendere la sua carriera, il fantasista napoletano sottolinea di sentirsi in forma e desideroso di un progetto che possa valorizzarlo al meglio.

Lorenzo Insigne è fermo, ma non inattivo. Dopo la fine dell’avventura nordamericana con il Toronto, vissuta insieme a Federico Bernardeschi, il fantasista partenopeo è rimasto svincolato e in attesa della chiamata giusta. Bernardeschi ha già ritrovato la Serie A con il Bologna; Insigne, invece, aspetta. E non nasconde l’impazienza. Ai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto sul momento personale, sul campionato italiano e su un pensiero che, inevitabilmente, torna a farsi strada: la Nazionale. Il mercato e l’ipotesi Lazio. Il nome di Insigne è tornato a circolare con insistenza attorno alla Lazio, alimentando l’idea di un possibile ricongiungimento con Maurizio Sarri. Como1907news.com

