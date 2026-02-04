L' odissea infinita di Via Luciano Lama Serve intervenire in modo concreto

La strada di Via Luciano Lama resta in condizioni precarie, nonostante le ripetute segnalazioni di cittadini e gli esposti presentati alle autorità. La pavimentazione è rovinata e i cartelli di limitazione della velocità sono presenti, ma sembra che nessuno abbia ancora preso provvedimenti concreti per sistemare la strada o migliorare la sicurezza. La situazione resta nel limbo, mentre chi passa si chiede quanto durerà ancora questa attesa.

Scrive la lettrice: "Nonostante 2 segnalazioni rivolte a questa testata giornalistica e 3 esposti alla Polizia Locale, il manto stradale di Via Luciano Lama è martoriato e costellato di cartelli indicanti la riduzione della velocità da 50 Kmh a 30 Kmh a tutela della municipalità, cartelli di.

