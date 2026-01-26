Roma tragedia in metro | morto Davide Lionello figlio di Oreste il dolore della famiglia e i nodi sulla cura

Una tragedia si è verificata nella metropolitana di Roma, dove Davide Lionello, figlio di Oreste Lionello, è stato investito da un convoglio della linea A. La vicenda ha suscitato grande dolore nella famiglia e ha riaperto il dibattito sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze nel trasporto pubblico. Un episodio che ha colpito profondamente la comunità e sollevato interrogativi sulle misure di prevenzione.

Il figlio di Oreste Lionello travolto da un convoglio della linea A. Una tragedia improvvisa e devastante ha colpito Roma e il mondo dello spettacolo. Davide Lionello, 52 anni, figlio del celebre attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto ieri pomeriggio investito da un convoglio della metropolitana linea A, alla fermata Subaugusta, in direzione Battistini. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato visto lanciarsi sui binari all'arrivo del treno. Un gesto che appare compatibile con l'ipotesi del suicidio, anche se gli accertamenti delle autorità sono ancora in corso. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma per Davide Lionello non c'è stato nulla da fare.

