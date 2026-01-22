Nuova rassegna jazz del Conservatorio di Roma

Il Conservatorio di Roma “Santa Cecilia” presenta la nuova rassegna jazz della Santa Cecilia Jazz Orchestra (SCJO). L'iniziativa, che prende il via domenica 25 gennaio, propone sei incontri a ingresso gratuito ogni domenica mattina alle ore 11. Un'occasione per ascoltare musica dal vivo e scoprire il talento degli studenti e dei jazzisti coinvolti nel progetto.

"A testa alta", una serie modesta da far rabbrividire "Boris". Eppure magnetica Nasce la Santa Cecilia Jazz Orchestra (SCJO) del Conservatorio di Roma “Santa Cecilia” e, domenica 25 gennaio, prende il via una nuova rassegna musicale con sei appuntamenti a ingresso gratuito, la domenica mattina alle ore 11.30, presso la bellissima e scenografica Sala Accademica del Conservatorio, nota per la presenza dello storico Organo Walcker-Tamburini, in via dei Greci 18.Curata dal Dipartimento di Jazz con il coordinamento del M° Ettore Fioravanti, la rassegna vede protagonisti docenti e studenti del Conservatorio e omaggia grandi artisti del patrimonio jazz e classico: da Duke Ellington, a Leonard Bernstein, da Charles Mingus a Modest Petrovic Musorgskij fino alle celebri colonne sonore dei film di Federico Fellini scritte da Nino Rota.🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: More Jazz Experience: al via la nuova rassegna jazz a Chiavari Leggi anche: Il Conservatorio Toscanini vola in Olanda: tre giorni al World Jazz Festival con Fabrizio Bosso Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. FRANCESCO SCELZO - CONCERTO DI CHITARRA PER EDFA Argomenti discussi: La Città del Jazz celebra Miles Davis al Teatro Camploy: Appuntamento di valore con ospiti italiani ed internazionali; I tre colori del jazz di Pasquale Mega; AL VIA DUE NUOVE RASSEGNE PER LA JAZZ STUDIO ORCHESTRA DIRETTA DA PAOLO LEPORE, CON UN DOPPIO APPUNTAMENTO.; 'Ferrara in Jazz 2025-2026': quando la bellezza della musica 'coinvolge e trascina' giovani e adulti. Classica e jazz s'incontrano al Palacongressi: al via nuova stagione musicaleClassica e jazz tornano a dialogare ad Agrigento in una nuova stagione musicale ospitata al Palacongressi negli spazi della sala Zeus. Una rassegna articolata in due sezioni, con 14 concerti a ... agrigentonotizie.it Classica e Jazz si incontrano al Palacongressi: al via nuova stagione musicaleUna nuova doppia stagione musicale è pronta a partire al Palacongressi di Agrigento. Due le anime, una classica, l’altra jazz, per 14 concerti gratuiti che si terranno nella Sala Zeus a partire dalle ... grandangoloagrigento.it Riparte la nuova rassegna di incontri con l’Autore. Iniziamo il 2026 con : Enzo Iacchetti 25 minuti di felicità . Con il timbro irriverente che lo contraddistingue, Enzo Iacchetti scrive un'autobiografia sincera, quella di un uomo che ha fatto ridere milioni di persone . - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.