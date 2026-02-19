Per evitare di consumare più suolo si potrebbero costruire palazzi più alti

Il recente aumento dell’urbanizzazione ha portato alla decisione di concentrare le costruzioni in edifici più alti per preservare aree verdi. Questa scelta nasce dalla necessità di ridurre il consumo di suolo, che cresce con lo sviluppo di nuove zone residenziali. Alcuni esperti suggeriscono di puntare su grattacieli, così da liberare spazio a terra. Questa strategia mira a rispettare il territorio senza limitare la crescita delle città. Le autorità stanno valutando come implementare questa soluzione in modo efficace.

L’idea del governatore De Pascale per evitare ulteriore impermeabilizzazione del suolo: “Ma Bologna non diventerà Dubai” La ricetta per evitare di consumare più suolo potrebbe essere quella di costruire case e palazzi più alti. L’idea è del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, che ne ha parlato durante un’intervista al programma ‘Obeya’ discutendo della crisi abitativa. “Se non vogliamo consumare nuovo suolo - scrive la Dire riportando le parole di de Pascale - e vogliamo dare case a prezzi accessibili in acquisto o in affitto anche ai redditi medi, abbiamo un'unica strada: dobbiamo cercare di essere più verticali.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Voli più leggeri, guadagni più alti: i farmaci per dimagrire potrebbero salvare le compagnie aereeL’introduzione di farmaci per la perdita di peso a base di GLP-1 sta influenzando il settore dell’aviazione civile negli Stati Uniti.

Fringe benefit auto aziendali a benzina, i valori più alti e più bassi delle Tabelle ACIA partire dal 2026, entreranno in vigore le nuove Tabelle ACI per il calcolo del fringe benefit delle auto aziendali a benzina.

