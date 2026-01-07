Fringe benefit auto aziendali a benzina i valori più alti e più bassi delle Tabelle ACI

A partire dal 2026, entreranno in vigore le nuove Tabelle ACI per il calcolo del fringe benefit delle auto aziendali a benzina. In questo articolo, analizzeremo i valori più elevati e più bassi previsti, offrendo una panoramica chiara e precisa sulle variazioni e le implicazioni per le aziende e i dipendenti.

Con l'inizio del 2026 entrano in vigore le nuove tabelle Aci per il calcolo del fringe benefit legato alle auto aziendali. Tra le categorie più diffuse rientrano le autovetture a benzina, che continuano a rappresentare una quota rilevante dei veicoli assegnati ai lavoratori dipendenti. Il valore incide sia sulla tassazione Irpef sia sui contributi previdenziali e viene determinato secondo criteri standardizzati, indipendenti dai chilometri effettivamente percorsi. Le nuove tabelle, pubblicate in Gazzetta Ufficiale a fine dicembre 2025, devono essere utilizzate per tutte le assegnazioni effettuate nel corso del 2026 e, in alcuni casi, anche per veicoli già in uso negli anni precedenti se il contratto prevede il ricalcolo annuale.

