Per disinnescare il Medioriente bisogna disarmare Hamas e Anp

Il conflitto in Medio Oriente si aggrava perché Hamas e l’Autorità Palestinese continuano a armarsi. La mancanza di disarmo alimenta le tensioni e impedisce una reale pace nella regione. Recentemente, si è parlato di un “Board of Peace” coinvolgendo diversi paesi, tra cui Israele e alcune nazioni arabe, per ricostruire Gaza. Tuttavia, senza un impegno concreto nel disarmare le fazioni armate, ogni tentativo rischia di fallire. La strada verso la stabilità resta ancora lunga e complicata.

Forse, se si concentrasse un po', persino la stordita Elly Schlein si renderebbe conto che mettere insieme un'istituzione come il "Board of peace" perla ricostruzione di Gaza a cui partecipano (e insieme a Israele!!!) Albania, Arabia Saudita, Azerbaijan, Bahrein, Egitto, Emirati arabi uniti, Giordania, Indonesia, Kazakistan, Kosovo, Marocco, Mongolia, Pakistan, Qatar, Turchia, Uzbekistan, cioè praticamente i rappresentanti di più o meno tutto il mondo islamico non jihadista, sia un fatto storico. Possono non piacere i toni da Disneyland che non mancano nell'amministrazione trumpiana nel lanciare questa iniziativa: ma la sostanza di questa operazione è storicamente sorprendente.