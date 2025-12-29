Trump riceve Netanyahu | disarmare Hamas

Il 20 giugno, il presidente Trump ha incontrato il premier israeliano Netanyahu per discutere della sicurezza nella regione. Tra i temi principali, l’obiettivo di disarmare Hamas e garantire stabilità in Medio Oriente. I due leader hanno risposto a domande dei giornalisti, condividendo le proprie prospettive sui prossimi passi per rafforzare la sicurezza e la pace nella zona.

20.06 Incontro tra il presidente Trump e il premier israeliano Netanyahu. Davanti ai giornalisti hanno risposto ad alcune domande sui temi che affronteranno. "Bisogna disarmare Hamas". Così Trump risponde alla domanda sulla "fase 2" dell'accordo di tregua a Gaza. "La situazione di Gaza è molto difficile" ma "la ricostruzione inizierà presto", ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Sul nucleare iraniano Trump dice: "Iran sta cercando di ricostruirlo, se lo fa, dovremo distruggerlo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

