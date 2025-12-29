Il 20 giugno, il presidente Trump ha incontrato il premier israeliano Netanyahu per discutere della sicurezza nella regione. Tra i temi principali, l’obiettivo di disarmare Hamas e garantire stabilità in Medio Oriente. I due leader hanno risposto a domande dei giornalisti, condividendo le proprie prospettive sui prossimi passi per rafforzare la sicurezza e la pace nella zona.

20.06 Incontro tra il presidente Trump e il premier israeliano Netanyahu. Davanti ai giornalisti hanno risposto ad alcune domande sui temi che affronteranno. "Bisogna disarmare Hamas". Così Trump risponde alla domanda sulla "fase 2" dell'accordo di tregua a Gaza. "La situazione di Gaza è molto difficile" ma "la ricostruzione inizierà presto", ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Sul nucleare iraniano Trump dice: "Iran sta cercando di ricostruirlo, se lo fa, dovremo distruggerlo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Trump riceve Netanyahu: "Disarmare Hamas. L'Iran? Lo faremo a pezzi se..."

Leggi anche: Gaza e la fragile tregua. Trump e Netanyahu: disarmare Hamas

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Gaza, Netanyahu: Hamas ha violato il cessate il fuoco, risponderemo.

Trump riceve Netanyahu: "Disarmare Hamas. L'Iran? Lo faremo a pezzi se riprendo con il nucleare" - Dopo il faccia a faccia con Volodymyr Zelensky e la telefonata con Vladimir Putin, il presidente americano Donald Trump riceve il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Mar- msn.com