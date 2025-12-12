Meloni e Abu Mazen ad Atreju | L' Italia centrale in Medioriente Il leader dell' Anp | Occorre riconoscere la Palestina

Durante l'evento Atreju organizzato da Fratelli d'Italia, Meloni e Abu Mazen hanno sottolineato il ruolo centrale dell'Italia nel Medioriente. Il leader dell'Anp ha ricevuto una calorosa accoglienza e ha espresso l'importanza del riconoscimento della Palestina, ringraziando il governo italiano per il suo impegno nel processo di pace nella regione.

Abu Mazen si prende la standing ovation di Atreju e dal palco della manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia ringrazia il governo per essere sempre stato "a favore del processo di pace" in Medioriente. "Grazie all'Italia, che ha sempre sostenuto i nostri sforzi e ci ha sempre supportato nell'addestramento della nostra polizia e con l'invio di aiuti umanitari e medici", ha affermato ribadendo l'auspicio che Roma "possa proseguire il percorso verso il riconoscimento" della Palestina. "Il nostro indirizzo strategico - ha detto ancora - è basato su una pace duratura e l'unica soluzione per la stabilità della regione è quella a 'due Stati', che possano vivere in pace secondo il diritto internazionale". Iltempo.it

