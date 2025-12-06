Operazione Natale comunitario l’iniziativa di piccoli produttori contadini

Anteprima24.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Piccoli produttori contadini si sono riuniti in un progetto comunitario per fare rete sui territori e creare interazioni dirette con gli utenti finali. Potete scegliere i prodotti disponibili di stagione, potete venire a fare visita alle nostre attività durante tutto l’anno. Organizziamo la raccolta e la vendita diretta nei castagneti, negli orti, negli uliveti, nei noccioleti, così potete rendervi conto di persona della qualità dei prodotti e soprattutto fare un’esperienza diretta sul campo. Se siete dei produttori locali e siete interessati potete contattarci o iscrivervi alla pagina Fb “Comunità in movimento”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

operazione natale comunitario l8217iniziativa di piccoli produttori contadini

© Anteprima24.it - Operazione Natale comunitario, l’iniziativa di piccoli produttori contadini

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Luci di Natale pericolose e “Labubu” falsi: operazione della Finanza, 45mila prodotti sequestrati - Grosseto, 21 novembre 2025 – La guardia di finanza del Comando provinciale di Grosseto ha intensificato i controlli in tutta la provincia per tutelare la salute dei consumatori in vista delle ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Operazione Natale Comunitario L8217iniziativa