Operazione Natale comunitario l’iniziativa di piccoli produttori contadini

Tempo di lettura: < 1 minuto Piccoli produttori contadini si sono riuniti in un progetto comunitario per fare rete sui territori e creare interazioni dirette con gli utenti finali. Potete scegliere i prodotti disponibili di stagione, potete venire a fare visita alle nostre attività durante tutto l’anno. Organizziamo la raccolta e la vendita diretta nei castagneti, negli orti, negli uliveti, nei noccioleti, così potete rendervi conto di persona della qualità dei prodotti e soprattutto fare un’esperienza diretta sul campo. Se siete dei produttori locali e siete interessati potete contattarci o iscrivervi alla pagina Fb “Comunità in movimento”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

