Peperoncino di Calabria verso l’IGP | passo decisivo

Il Peperoncino di Calabria si avvicina all’ottenimento dell’IGP, dopo anni di battaglie per la tutela. La causa principale è la richiesta delle associazioni locali di proteggere questa spezia simbolo della regione, contro imitazioni straniere. La Commissione europea ha approvato la fase finale dell’iter, che potrebbe portare il marchio a tutela dei produttori calabresi. La decisione rappresenta un passo importante per valorizzare le coltivazioni tradizionali e rafforzare l’identità territoriale. Ora si attende la conferma ufficiale, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Il Peperoncino di Calabria verso l'IGP: un riconoscimento che parla di identità, tutela e sviluppo. La Calabria compie un passo decisivo verso la valorizzazione di uno dei suoi simboli più riconoscibili: il Peperoncino di Calabria è ufficialmente entrato nella fase conclusiva dell'iter europeo per ottenere il marchio IGP – Indicazione Geografica Protetta. La pubblicazione della domanda di registrazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) segna un momento storico per l'agroalimentare regionale e apre nuove prospettive di crescita per l'intero territorio. "Il riconoscimento IGP del Peperoncino di Calabria rappresenta un'opportunità unica: promuovere la Calabria nel mondo, sostenere le aree rurali e valorizzare un simbolo che racconta la nostra storia e la nostra cultura", afferma l'europarlamentare calabrese Giusi Princi, che ha seguito da vicino l'iter europeo su impulso dell'Assessore regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo.