Pensioni separare previdenza e assistenza | come influirebbe sulle tasse dei cittadini?

Maurizio Gibbin ha spiegato che la proposta di separare previdenza e assistenza nasce dalla volontà di ridurre le tasse per i cittadini. La decisione potrebbe portare a una diversa gestione delle risorse pubbliche, con un possibile alleggerimento del peso fiscale. Questa riforma coinvolgerebbe gli enti previdenziali e assistenziali, modificando i flussi di denaro e i benefici. L’obiettivo principale è semplificare il sistema, ma le conseguenze sul bilancio pubblico restano ancora da valutare. La discussione continua tra politici, esperti e cittadini su questa proposta.

Come anticipato nell'articolo pubblicato ieri, relativamente ai pro e contro di uno dei temi su cui spesso si discute sia tra i cittadini quanto tra gli esperti previdenziali, ossia la separazione tra assistenza e previdenza, quest'oggi pubblicgiamo la seconda parte dell'elaborato prodotto da Maurizio Gibbin, uno dei firmatari della riforma Perfetto-Armiliato-Gibbin, in cui l'autore cercherà di rispondere a due quesiti. Come influirebbe questa separazione sulle tasse dei cittadini? Quali rischi comporterebbe per l'Italia mostrare il vero costo dell'assistenza? Di seguito le sue approfondite considerazioni.