Pensioni 2026 separare previdenza da assistenza | davvero possibile?

Il governo sta valutando la possibilità di separare la previdenza dall’assistenza per le pensioni del 2026. La proposta, già discussa da anni, mira a rendere più chiara e sostenibile la gestione delle risorse pubbliche. L’idea è di staccare le misure di sostegno diretto alle persone in difficoltà da quelle legate al sistema pensionistico, così da poter inserire più facilmente alcune novità nella prossima Legge di Bilancio. La questione resta aperta, ma molti lavoratori sperano che questa riforma possa portare a un’anticipazione delle pensioni.

Un tema tanto dibattuto da anni é quello relativo alla possibilità, necessità, secondo alcuni, di separare previdenza da assistenza, affinché la ‘ coperta’ sia meno corta e si possano concedere alcune misure in Legge di bilancio, misure che permetterebbero di soddisfare i desiderata dei lavoratori, come accedere alla pensione anticipatamente. Sono diversi gli esperti che ritengono che in realtà sarebbe difficile separare realmente e non solo a parole la previdenza dall’assistenza, a tal riguardo é intervenuto sul nostro portale, attraverso un commento meritevole, a mio avviso, di pubblicazione, il Dott.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

La riforma delle pensioni 2026 si concentra sulla possibile reintroduzione delle norme della legge Fornero, in un contesto in cui l’Italia destina circa il 16% del Pil alla spesa pensionistica, la più alta al mondo.

