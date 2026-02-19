Il governo ha annunciato che il peso delle pensioni, definito “ipoteca sul futuro”, deriva dalla crescita della popolazione anziana e dalla diminuzione dei lavoratori attivi. L’Italia spende più di ogni altro paese europeo in benefici pensionistici, ma i giovani devono affrontare salari più bassi e una pensione che rappresenta una quota inferiore dell’ultimo stipendio. Questa situazione si riflette sulla sostenibilità del sistema e sulla vita dei futuri pensionati, che riceveranno meno rispetto alle attuali generazioni. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.

Roma, 19 febbraio 2026 - Il paradosso italiano è tutto qui: spendiamo più di tutti in Europa per pensioni, ma lavoriamo con salari tra i più bassi e, per chi oggi entra nel mercato del lavoro, la pensione promette di coprire una quota molto più piccola dell’ultima busta paga. È la sintesi del Focus Censis–Confcooperative “ Pensioni, ipoteca sul futuro? ”, che mette in fila numeri capaci di spostare il dibattito dal terreno delle bandierine ideologiche a quello della sostenibilità sociale. Il dato simbolo è il confronto “padre-figlio”: un lavoratore del settore privato che è andato in pensione a 67 anni nel 2020, dopo 38 anni di carriera continuativa iniziata nel 1982, può contare su un tasso di sostituzione netto dell’81,5% (rapporto tra prima pensione e ultima retribuzione). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pensioni, “ipoteca sul futuro”: la demografia presenta il conto

Pensioni, l’ipoteca sul futuro dei giovani: un assegno più basso del 17% rispetto ai loro genitoriMarco Ricci, trentenne romano, si è reso conto che il suo assegno pensionistico potrebbe essere più basso del 17% rispetto a quello dei suoi genitori, a causa delle attuali riforme previdenziali che hanno ridotto le pensioni di futura erogazione.

Dalle pensioni alle armi a Kiev. Ora Salvini presenta il contoIl dibattito pubblico si concentra ora sulle posizioni di Salvini e Giorgetti, che hanno recentemente espresso opinioni divergenti sulle pensioni e sull'invio di armi a Kiev.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.