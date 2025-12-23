Dalle pensioni alle armi a Kiev Ora Salvini presenta il conto

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito pubblico si concentra ora sulle posizioni di Salvini e Giorgetti, che hanno recentemente espresso opinioni divergenti sulle pensioni e sull'invio di armi a Kiev. Dopo anni di rapporti complessi e tensioni politiche, queste dichiarazioni segnano un nuovo momento nel confronto tra le diverse correnti della maggioranza. Analizzare le loro posizioni permette di comprendere meglio le dinamiche interne al governo e le implicazioni per la politica italiana.

A darsele sono stati Salvini e Giorgetti e prima o poi era inevitabile dati i rapporti da un pezzo al minimo storico. Però lo hanno fatto per interposta Meloni, destando . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

dalle pensioni alle armi a kiev ora salvini presenta il conto

© Cms.ilmanifesto.it - Dalle pensioni alle armi a Kiev. Ora Salvini presenta il conto

Leggi anche: Salvini irrita Meloni e Giorgetti: dopo lo strappo sulle pensioni si teme il veto sul decreto per le armi a Kiev

Leggi anche: Ucraina, "baroni delle armi” bulgari, cartelli messicani, imprenditori cechi, chi trae profitto dalle forniture di armi a Kiev?

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Governo alla prova del decreto Ucraina: conto alla rovescia per il provvedimento sul sostegno a Kiev; La Lega dice no al governo sulle armi all'Ucraina: Non votiamo un altro decreto così, deve cambiare; Meloni, Giorgetti e la mina Salvini; Il pacifinto.

pensioni armi kiev salviniPensioni, il governo riscrive ancora le regole: le novità spiegate in 90 secondi - Magari alla fine una soluzione si troverà, già si parla di un decreto per recuperare fondi e sostegni, e tuttavia la plateale sconfessione del ministro Giancarlo Giorgetti da parte del suo stesso ... lastampa.it

pensioni armi kiev salviniDecreto Kiev e riarmo: l’escalation di Salvini, i timori di palazzo Chigi - Il terreno di scontro diventa la politica di riarmo. repubblica.it

pensioni armi kiev salviniDecreto armi per Kiev. Crosetto stoppa la Lega: “Servono per salvarli” - Il partito di Salvini vuole limitare l’invio al “materiale bellico difensivo”. repubblica.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.