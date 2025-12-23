Dalle pensioni alle armi a Kiev Ora Salvini presenta il conto

Il dibattito pubblico si concentra ora sulle posizioni di Salvini e Giorgetti, che hanno recentemente espresso opinioni divergenti sulle pensioni e sull'invio di armi a Kiev. Dopo anni di rapporti complessi e tensioni politiche, queste dichiarazioni segnano un nuovo momento nel confronto tra le diverse correnti della maggioranza. Analizzare le loro posizioni permette di comprendere meglio le dinamiche interne al governo e le implicazioni per la politica italiana.

Decreto Kiev e riarmo: l’escalation di Salvini, i timori di palazzo Chigi - Il terreno di scontro diventa la politica di riarmo. repubblica.it

Decreto armi per Kiev. Crosetto stoppa la Lega: “Servono per salvarli” - Il partito di Salvini vuole limitare l’invio al “materiale bellico difensivo”. repubblica.it

Il caos che sta segnando la legge di bilancio, le risse tra alleati, le scelte sulle pensioni, le decisioni sulle spese condominiali, i tagli alla sanità, i nuovi stanziamenti per acquistare armi, indicano le intenzioni della destra al governo. Altro che scelte a favore de - facebook.com facebook

Nel pasticcio del maxi emendamento del Governo alla manovra, con annessa corsa alle modifiche per riparare allo scivolone sulle pensioni, spunta almeno un elemento di chiarezza, peccato sia piuttosto allarmante. Si tratta del blitz di FdI sull’articolo 60, con x.com

